Den daglige dukkert holder Egon i gang

Alnor Strandpark er kommunens mest veldrevne med snart 75-årige Egon Callesen som primus motor, og de badende er ham taknemmelig for indsatsen.

ALNOR: Sommeren har vundet sin anden ungdom. Den er vendt tilbage med fornyet styrke. Det samme gælder bademester i Alnor Strandpark, snart 75-årige Egon Callesen. Han springer som den første i bølgen blå hver morgen. Resten af tiden går med at tømme skraldespande, lægge træunderlag på stranden og udsætning og indtagning af broen på 16 fag. Den kommer ind 5. oktober i år. - Vi er glade for alt det arbejde, Egon gør. Jeg betaler gerne de 100 kroner til badebroforeningen for det. Her er dejligt at gå i vandet under så gode forhold. Hvis ikke Egon var her, havde vi ikke nogen bro, fortæller 76-årige Birte Nicolaisen på vej ud til en dukkert. Hun har været i haven tidlig morgen og trænger til en frisk dukkert. Hun cykler få hundrede meter ned gennem strandparken og går i vandet fra broen. Det er en dejlig afkøling på den dag, hvor temperaturen når op i nærheden af de 30 grader, og vandtemperaturen er 19,5.

Badebroforening Da kommunen outsourcede badebroerne i 2011, dannede Egon Callesen Strandparkens Badebroforening i Alnor. Han samlede over 100.000 kroner ind til en ny bro, der efterhånden er oppe på 16 fag med rutsjebane og tømmerflåde lidt længere ude i vandet. Egon Callesen har gennem den sidste halve snes år gjort en enorm uegennyttig indsats i badebroforeningen. Broerne er insourcede igen og koster hvert år kommunen en pæn rund sum. Egon er vedblevet med at gøre et stort arbejde i strandparken, der har været Blå Flag strand siden 2014. Parken er også forsynet med en ny moderne legeplads, bålplads og shelter, som kommunen står for. Egon har en datter og er til sin store glæde bedstefar til fem børnebørn.

Foto: Timo Battefeld 34-årige Michael Bubbi Lauritzen ved godt, hvor han skal hen, når han skal tage et forfriskende hovedspring i bølgen blå - så er det rette sted Alnor Strandpark.Foto: Timo Battefeld

Tang En lettere ildelugtende tangbræmme fylder stranden. Det blev fjernet for et par uger siden af kommunen, men hober sig hurtigt op igen. Takket være de betragtelige brofag passerer badegæsterne let henover den klæbrige masse. Om sommeren er her sort af mennesker af alle nationaliteter. Da holder bilerne i lag på p-pladsen ovenfor strandparken. Det er rygtedes, der er orden i sagerne og fine forhold i Alnor Strandpark. - Jeg sørger for, skraldespandende bliver tømt, og at de bliver repareret, hvis de går i stykker, fortæller Egon Callesen. Han undrer sig over, nogen finder på at ødelægge de ting, der er på stranden, men det slår ham ikke ud. Han har selv sørget for, der er flere skraldespande og en lang række borde og bænke, som folk kan slå sig ned ved. Gøremålene i strandparken er blevet Egons hovedbeskæftigelse, siden han gik på pension efter 25 år som elektroingeniør på Danfoss. Oprindeligt stammer han fra Aabenraa. Tidligere var han skibsradio-montør i Aalborg og inden da fem år i Søværnet. Han var med i Grækenland, da prinsesse Annemarie og kong Konstantin blev gift 18. september 1964. Han bader selv året rundt.

Foto: Timo Battefeld Egon Callesen har samlet penge ind til badebroen i Alnor, som han også selv benytter flittigt, og så står han for alt det praktiske.Foto: Timo Battefeld

Strandløver Der er flere strandløver i Alnor denne varme sensommerdag. 34-årige Michael Bubbi Lauritzen har mange tatoveringer ned over venstre side af kroppen. Den sidste er ikke mejslet i huden endnu, bedyrer han. Efter en croissant og en sodavand tager han lange badebukser på og springer på hovedet i vandet fra sjette brofag. - Det er et skønt sted at bade. Det er det nærmeste gode sted for mig. Mine børn er også glade for at bade her. De er ikke så vilde med al den tang, for de vil gerne lege i strandkanten, siger havemanden fra Rinkenæs. Egon får sig en sludder med folk, der kommer forbi. - Vi begyndte at anskaffe de 16 brofag, da de kommunale broer blev privatiseret 2011. Jeg har selv samlet pengene ind og har 160-180 personer, der hvert år betaler 100 kroner til bro og til forsikringer. Kommunen hjælper med beslag og sådan, men det er min bro. Det har jeg kvittering på, siger Egon med et selvsikkert blik på brofagene i Alnor Strandpark.

Foto: Timo Battefeld Birte Nicolaisen på vej i vandet i Alnor, da hun trænger til en kølig dukkert efter en anstrengende dag i haven. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Der er mange faciliteter i Alnor Strandpark, og bademesteren selv står ikke af vejen for en tur i rutsjebanen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Egon Callesen på vej ud til tømmerflåden, som han af og til når frem til efter at have tilbagelagt svømmeturen under vandet. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Den ildelugtende tang plager Alnor Stranpark og vender konstant tilbage, selv om den blev ryddet væk for et par uger siden. Foto: Timo Battefeld