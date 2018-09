Den dag Jesus blev levende

Johannes Døberen bag fængslets tremmer i slotskælderen er i virkeligheden sognepræst Hans Havelund. Han får i løbet af formiddagen besøg af 177 3. klasseselever. I alt ser 700 børn "Jesus på slottet" over to dage. Stykket fortæller eleverne om Jesus og mennesker, som mødte Jesus. Det hele opføres af sognepræster og menighedsrådsmedlemmer fra hele kommunen.

Sønderborg: Der lyder et højt skrig fra Sønderborg Slots mørke og fugtige kælder. En romersk soldat med hjelm og sværd står udenfor og smiler. Man kan høre en dyb stemme runge i hvælvingerne i kælderen. Efter et stykke tid kommer en flok 3. klasseselever op af kælderen.

Løft jeres hoveder!

Udenfor slottet er Jesus ved at vandre til Jerusalem sammen med den forhadte tolder Zakæus. 177 elever går sammen med dem, og Jesus begynder at synge "Hosianna, du Davids søn", og børnene stemmer i, så godt de kan. Følget når hen til Jerusalems porte, som er Sønderborg Slot. Jesus får børnene til at råbe:

- Løft jeres hoveder, i ældgamle porte, løft jer, ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind.

Portene går op, og rundt på hele slottet møder børnene otte forskellige mennesker, der blev påvirket af Jesus. Imens står Jesus i slotsgården. Han er i virkeligheden sognepræst Mads Jakob Thorlund Jacobsen. Han har haft æren at spille Jesus de sidste mange år, da han er den yngste mandlige sognepræst i Sønderborg Kommune.

- Det er skønt at optræde for børnene. De får en god dag, fordi de dels slipper for matematik, dels oplever de noget anderledes. En levendegørelse af historien. Børn vil gerne høre om historien, der skal bare være nogle til at fortælle den, siger Mads Jakob Thorlund Jacobsen.