Den Kolde Krig er brudt ud i Sønderborg

Sønderborg: Torsdag åbnede Lydolph's Isbar på Perlegade i Sønderborg - lige i krydset ved den tidligere Kinorama. Dermed er Den Kolde Krig nærmeste brudt ud i Sønderborg, hvor der i forvejen er flere nye isbarer åbnet eller på vej.

Foruden de etablerede Vaffelboden midt på gågaden Perlegade, der laver isen selv, er der Promenaden ved den gamle havn og Strandens Ishus ved Sønderborg Slot, der også langer mange isvafler over disken.

Men der er også en isbar på vej ved Sønder Havnegade, hvor der dog også er lagt op til andet en is i vafler og papbægre, men som en egentlig iscafé. Endelig er der planer om en Paradisis i shoppingcentret Borgen.

Torsdag var der lang kø ved Lydolph's Isbar, der delte gratis is ud i dagen anledning. Solen tittede da også frem. Der er flere Lydolph's Isbar på Sjælland og Lolland - blandt andre i Hellerup, hvor tobakshandler Jørgen Lydolph begyndte at sælge is for årtier siden. Han slog sig op på at lave større is end andre, og der er ofte en lang kø ved Lydolphs Isbar på Strandvejen i Hellerup. Derefter åbnede han butikker i Nakskov, Ringsted og flere steder i Nordsjælland. Flere af dem er solgt, men eksisterer stadig under samme navn.