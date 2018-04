Demonstration bredte sig fra Rådhustorvet til byrådssalen

Omkring et par hundrede lønmodtagere fra fagforeninger som FOA, HK, BUBL, lærernes og bioanalytikernes fagforbund mødtes foran rådhuset for at søge politikernes opbakning i de aktuelle overenskomstforhandlinger.

Sønderborg: - Skal vi nu ikke gå op i salen og vise alle de andre politikere, hvem vi offentlige ansatte er, lød det i megafonen foran munden på Karsten Wohlgemuth fra FOA stående sammen med omkring et par hundrede andre fra samme forbund, HK'ere, lærere, pædagoger og en mindre gruppe bioanalytikere fra sygehuset. De havde forsamlet sig omkring Alspigen foran rådhuset en halv times tid før byrådsmødet kl.17.00 onsdag. Formålet var at søge opbakning og forståelse for lønmodtagernes sag i den igangværende forhandling om nye overenskomster og truende konflikt. Blandt de byrådsmedlemmer, som også havde taget opstilling på Rådhustorvet, var Fælleslistens Aase Nyegaard. - Jeg var borgmester i 2013 under lærerkonflikten. Det vil være forfærdeligt, hvis vi skal ud i noget tilsvarende igen. Det skal helst løses ved forhandlingsbordet, sagde Nyegaard efter at have sat sin signatur på en støtteerklæring.