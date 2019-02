For at tilgodese handlende og besøgende indføres der nu parkeringsrestriktion i hverdagene på Louise Augustas Plads.

Augustenborg: Der er et tiltagende behov for at kunne parkere i Augustenborg midtby, hvor størstedelen af parkeringspladserne er uden tidsbegrænsning.

I øjeblikket benyttes parkeringspladserne i stort omfang af beboere og medarbejdere med job centralt i byen, hvorfor besøgende og handlende kan have svært ved at finde en ledig parkeringsplads tæt på handelsgaden.

- Vi har forgæves sagt til Landbrugsstyrelsen, at det ikke er godt, at deres medarbejdere parkerer hele dagen, forklarer Aase Nyegaard (Fælleslisten), formand for teknik- og miljøudvalget, der har taget konsekvensen og nu godkendt parkeringsbegrænsning på Louise Augustas Plads.

I Augustenborg er hovedparten af de offentlige parkeringspladser uden tidsbegrænsning. Kun Hertugtorvet samt en plads på Slotsalle har en parkeringsbegrænsning på to timer.

På Louise Augustas Plads, hvor der er cirka 30 parkeringspladser, kommer der en parkeringsrestriktion på fire timer på hverdage i tidsrummet 6-16.

- Det dur ikke for de få forretninger, der er tilbage, at de handlende ikke kan komme til parkere. Hvis det ikke virker med de fire timer, må vi tage det op igen, siger Aase Nyegaard.