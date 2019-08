Bestyrelsesformand Camilla Brejnberg Beier, Lysabild Børneunivers, skriver:

Læserbrev: Lysabild Børneunivers er et sprudlende univers og samlingssted for hele det lokale samfund. Det har eksisteret i knap 10 år, hvor det i dag indeholder skole, børnehave, gæstedagpleje, SFO og vuggestue.

Det hele er under samme tag med den røde tråd som binder barndommen sammen og familien. Børneuniverset har været foregangsbillede for de to andre børneuniverser i kommunen.

Alt dette kan kun lade sig gøre ved hjælp af opbakning fra lokalbefolkningen, fra forældrene og ikke mindst et fantastisk personale. De har, i de seneste år, knoklet og gået ekstra langt for at få det til at fungere under de rammer, som vores kommune har sat.

Vores daglige leder af børneuniverset har med stor forståelse og indsigt været med til at højne og udvikle samarbejdet mellem personale og forældre. Det har kun kunnet lade sig gøre ved hjælp af et tæt dagligt samarbejde mellem leder, bestyrelse og personalet.

Nu vil man fra forvaltningens side ødelægge dette fordi. at det ikke fungerer et andet sted i kommunen? Vi undrer os over, at man vælger en leder fra et børneunivers uden overbygning som konstitueret leder af en overbygningsskole.

Vi ved, der er andre muligheder, som vi synes, ville være et bedre valg. Man har fra forvaltningens side valgt, at vi skal have samme leder som en stor folkeskole i det næste halve år. Da vedkommende primært vil være på den store folkeskole, er der ikke mulighed for at have indsigt i et børneunivers med både folkeskole, daginstitution, SFO og meget andet.

Uden en daglig leder kan børneuniverset ikke fungere som en samlet helhed, da det kræver stor indsigt og forståelse også inden for dagtilbudsområdet og SFO. Fornemmelsen af helhed opnås kun med en daglig leder, som fysisk er tilstede på matriklen.

Den situation vil gøre, at børneuniverset bogstavelig talt bliver skåret midt over med beslutningen om at udlåne vores daglige leder det næste halve år. Et Børneunivers har ifølge §24a i folkeskoleloven en fælles ledelse og en fælles bestyrelse. Det bliver ødelagt.

Vi mener ydermere, fra bestyrelsens side, at proceduren i denne beslutning ikke er overholdt. Jævnfør Folkeskolelovens §24,3 skal bestyrelserne høres i sådan en sag, før man tager en evt. beslutning. Det er ikke sket i denne sag.

Bestyrelsen er kun blevet informeret om samarbejde mellem den store folkeskole og Lysabild Børneunivers på skoledelen. Der har ikke været snakket om og taget beslutning om øget ledelsessamarbejde. Hvorfor har man valgt en leder fra en overbygningsskole og ikke en leder fra et af de andre 2 Børneuniverser, som ved, hvad der er vigtigt for et Børneunivers.

Lysabild Børneunivers' bestyrelse føler sig snigløbet og underkendt i denne sag. Men "I kan ikke slå os ihjel" og vi vil kæmpe vores kamp for at få en daglig leder, som fysisk er tilstede i Lysabild Børneunivers. Når sådan noget sker, står alle mand sammen i skolen, SFO'en, børnehaven, gæstedagplejen, vuggestuen og hele lokalsamfundet.