Debat: Kommunen risikerer at ødelægge Lysabild Børneunivers

Tina Sahl Lydiksen skriver på vegne af Lysabild Landsbyråd:

Læserbrev: Første dag i sommerferien fik medarbejderne i Lysabild Børneunivers besked om, at deres skoleleder konstitueres som leder af Nørreskov-Skolen frem til nytår. Hørup Centralskoles ledelse skal i det halve år varetage ledelsen af både Lysabild og Hørup. Børneuniversbestyrelsen anede ikke noget, og beslutningen trådte i kraft samme dag den 5. juli.

Sådan en beslutning tager kommunen bare hen over hovedet på lokaldemokratiet. Uden at have fornemmelse for, hvor sårbar en lille skole er, og hvilke konsekvenser det har for Børneuniverset at skulle klare sig uden daglig skoleledelse. Og det i en tid, hvor der er masser at rive i for ledelsen: Reduktion af personalet, etablering af vuggestue på rekordtid og samlæsning af klassetrin for at nævne nogle af de større ting.

Har kommunen overvejet hvilket tvivlsomt signal, I sender til forældrene og lokalsamfundet herude? I øjeblikket har kommunen en meget velfungerende enhed i Lysabild med tilgang af elever. Husene i lokalsamfundet kan omsættes, og folk flytter hertil. Men det risikerer at ændre sig i løbet af kort tid.

Forældrene vil måske foretrække friskolerne fremfor den uvished, der kommer til at herske om Børneuniverset. Og personalet kunne overveje job på andre skoler. I risikerer at ødelægge vores Børneunivers og sætte det hele over styr. Er det dét, I vil med Børneuniverset i vores landdistrikt? Er der en skjult dagsorden?