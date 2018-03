Dea Enna åbner for kunsten i påsken

Rinkenæs: Kunstneren Dea Enna åbner for sit atelier i påsken. Denne gang er temaet 'Roskildekorset'.

- Det var overdådighed, skønhed og mageløs gennemslagskraft, der fik mig til at prøve at male dette, siger Dea Enna om Roskildekorset.

Hun har i mange år forsøgt at male en stjerne.

- Jeg har kæmpet for at male en stjerne og den ophøjede stemning. Da jeg så korset, faldt jeg for det som stjernen. Da jeg fik korset malet, blev det stjernen, som jeg fik hevet ned, og jeg blev glad, siger Dea Enna.

Roskildekorset blev lavet i Frankring omkring 1220. Korset har i århundreder været skjult for omverdenen, gemt i hovedet på Kristusfiguren på Roskilde Domkirkes krucifiks. Det blev fundet i 1806.

- Betingelsen for mig er hengivenhed overfor motivet. Det viste sig, da jeg begyndte at male det, at uanset hvilken baggrund, jeg valgte, så det forkert ud. Farverne viste mig vejen, og den gik jeg, siger Dea Enna om slutresultatet.

På udstillingen kan der også ses motiver med juleroser, kosmos og keramik.

Udstillingen kan ses i Dea Ennas atelier på Sejrsvej 44, Rinkenæs. Entré 15 kroner. Der er åbent fra den 29. marts til og med den 2. april klokken 11.00-16.00. Herefter åbent efter aftale tlf. 5350 5603.