De unge om de gamle: Det er så livsbekræftende

Bevægelse kan begejstre alle aldre. For Helmer Sander Larsens vedkommende har begejstringen varet i 64 år. Hans holdkammerat Henning har dyrket gymnastik i 50 år.

Sønderborg: - Hvor er det godt. Det er bare så livsbekræftende, siger Mette Matthies spontant til Maria Winzor, der svarer: - Ja. Det er fedt at se, hvordan de holder sig i gang. Dem kan man kun se op til. De to teenagepiger er instruktører på et fælles ungdomshold mellem Vidar, Ulkebøl Gymnastik og Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening. Det er dog ikke deres egne gymnaster, de står og taler om. Pigerne kigger ind ad døren til et lokale i Ulkebøl Hallen, hvor Ulkebøl Gymnastiks ældste medlemmer er ved at varme op. Om en halv time skal Ulkebøls ældste gymnaster på gulvet til årets opvisning. Den yngste er 60 år, gennemsnitsalderen er 72 år, og instruktøren Bente Lametsch har rundet 71. Blandt de ældste er Helmer Sander Larsen, der fylder 81 år til maj, mens Henning Christensen bliver 83. - Min fars karle gik til gymnastik, og jeg fulgte med, forklarer Helmer Sander Larsen, som begyndte som 17-årig og blev ved, da han overtog familiegården. - Jeg var for tynd og splejset til fodbold. Og alle bønderkarle gik til gymnastik om vinteren dengang, forklarer han. Netop fordi arbejdet som landmand var fysik hårdt, var gymnastikken også nødvendig, mener Helmer Sander Larsen: - Det er godt at blive strukket ud. Ellers bliver man stiv i hele kroppen, forklarer han.

Henning blev hentet Tidligere Falckredder gennem 32 år, Henning Christensen, kom først med, da hustruen Inger Marie i 1969 besluttede det: - Hun fik en til at komme at hente mig, røber han. Men lige siden har han holdt ved, bortset fra det år han væltede på cyklen og slog ryggen. Til lørdagens opvisning i Ulkebøl går han i øvrigt på gulvet sammen med sin Inger Marie, lige som også Helmer Sander Larsens kone Gerda er med. For instruktøren Bente Lametsch træner både herrer og damer og samler dem, når de skal til opvisning. Her vil alle dog ikke deltage. - Men jeg har sagt til dem, at vil de beholde mig som instruktør, så skal vi deltage i opvisning. Jeg skal have noget at stræbe efter, forklarer hun. Det synes de to herrer er fint: - Det er en gammel tradition. Det er sjovt, og der er en god stemning. Vi deltager også i landsstævne, forklarer de.

Holder kuglen i gang Mens gæsteholdet fra Vejstrup Efterskole og herefter puslingepigerne er på gulvet, holder herre- og dameholdet sig klar: - Jeg føler mig ungdommelig indvendig, selv om jeg er oppe i årene. Gymnastikken holder mig i gang, forklarer Helmer Sander Larsen sin motivation til at blive ved. Henning Christensen peger på sin pande: - Det holder kuglen heroppe i gang, siger han og tilføjer, at det sociale samvær og kammeratskabet på holdet er halvdelen af forklaringen på, at han er gymnast. Mens I varmede op, var der to teenagepiger, der stod og snakkede om jer. De synes, det var livsbekræftende at se jer. - Det er jeg glad for at høre. At de ikke tøs, vi er til overs, svarer Helmer Sander Larsen. Oprindeligt gik Bente Lametsch med til midlertidig at træne herrerne, fordi de manglede en instruktør. Det er nu 19 år siden. Siden har hun fået leddegigt og en dårlig skulder, men også hun bliver ved: - Jeg kan jo lide det, forklarer instruktøren, der har dyrket gymnastik i 42 år.

