De trives på Tridan

Personale fra Sundhedscentret kom i november forbi virksomheden for at tage taljemål, tjekke konditionen hos medarbejderne og sparke forløbet i gang. Bagefter satte de sig på Tridan nogle fælles mål, som de skal nå inden d. 21. og 22. marts, hvor de igen får besøg af Sundhedscentret. Hvis de når målene, inviterer Willy Siemens Lorenzen dem ud at spise, og det bliver ikke på den nærmeste salatbar.

Det var Tridans chef, Willy Siemens Lorenzen, som foreslog, at de satte sundhed på dagsordenen, men beslutningen blev bakket op af medarbejderne. Ikke en eneste har valgt at sige nej til forløbet.

- Før vi startede, var der én, som gabte så meget, at jeg begyndte at sætte en streg for hver gang. Det behøver jeg ikke længere, siger Alice G. Poulsen, der er arbejdsmiljørepræsentant hos Tridan.

Siden november 2017 har virksomheden Tridan gennemgået en fysisk forvandling. Men det har ikke noget med virksomhedens udseende at gøre. Alle 17 medarbejdere fra ledelsen, kontoret og lageret deltager i forløbet 'Virksomhed med Overskud', som er et af Sundhedscentrets tilbud. På Tridan har de sat fokus på sundhed og trivsel, og det har betalt sig.

Virksomhed med Overskud er et tilbud til private virksomheder i Sønderborg Kommune. Tilbuddet indeholder følgende indsatsområder:1. Information om sundhed, trivsel og nationale kampagner. 2. Virksomheders personale kan to gange årligt uddanne sig til sundhedsnøglepersoner. Det er gratis. 3. Information om kommunens tilbud indenfor sundhed og forebyggelse. 4. Oprette et samarbejde mellem Sundhedscentret og den enkelte virksomhed i forhold til workshops, foredrag og events. 5. Sundhedstjek af de ansatte på virksomhederne. Kilde: Sønderborg Kommune.

Sammen om det

Et af målene er at tabe 2 procent, og et andet er at reducere 5 procent i taljemål. Målene er mere overkommelige for medarbejderne, når det er noget, de gør sammen. Arne Larsen, der er medarbejder og medejer, træner ofte sammen med kollegaen Jan Mortensen.

- Det er glimrende, at vi gør det sammen, for så bliver man holdt mere op på det. Det er jo altid nemmere at blive liggende på sofaen, siger Arne Larsen, som selv har tabt 7 kilo.

Flere lader bilen stå for at cykle på arbejde, og i pauserne går de, der har lyst, ture udenfor. Madpakkerne har også fået et andet indhold.

- Vi laver lidt sjov med dem, der en gang imellem har pizza fra aftenen før med i madpakken. For et halvt år sad vi og ønskede, at det var os, siger Alice G. Poulsen.

Til Alices fødselsdag havde hun en fedtfri kage med, og slikautomaten, der før stod og fristede, er blevet fjernet. I dag har de en frugtordning. Humøret er højere, og energien er der mere af. Det samme gælder for sjippetorv, balancebræt og andre redskaber til en mere aktiv arbejdsdag.