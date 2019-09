Sønderborg: The Rough Haired Chickendogs begejstrede for et par år siden publikum i Kulturhuset - Skyttehuset i Skovhuse på Kær halvø. Nu vender bandet tilbage fredag den 20. september kl. 19.00.

The Rough Haired Chickendogs spiller akustisk blues og rock'n roll. Det er egne kompositioner samt cover versioner der går helt til tilbage til 20'erne med musik af blandt andet Robert Johnson og Leroy Carr. I den nye ende er det numre fra 60'erne af Rolling Stones, Bo Diddley og Boddy Holly.

Navnet er direkte oversat " De ruhårede hønsehunde". Hvem der har fundet på det, og hvorfor, er der ingen, der husker mere, men det skal pointeres, at bandet fortsat kan få "salen til at gynge".

Bandet har spillet sammen i mere end 20 år og besætningen består af: Halfdan Neumann, sang og guitar. Leo Bram, guitar, dobro og mundharpe. Bent Ruggård, trommer og Lars Iversen på bas.

Prisen for denne bluesaften og en let anretning er kun 150 kr.

Tilmelding til Svend Aage Andersen på tlf. 30 27 16 45.