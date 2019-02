De kreative tanker blomstrede

Underviser Iris Fridriksdóttir, som har boet i Danmark i 22 år, havde regnet med at der lå lidt sne udenfor, så derfor havde hun valgt et sne-tema til pigerne. De malede snelandskaber på silkepapir, klippede collager ind i billedet, de tegnede med hvidt kridt på sort papir og fik også opgaver som fri tegninger. Og det kommer der imponerende flotte resultater ud af.

- Det har været rigtigt spændende, lyder det fra Nora, mens hun er ved at farvelægge et billede, hvor der i forvejen er klistret en person på.

Blomster-tema

I et atelier David Hockney på Sønderjyllands Kunstskole boltrer 12 kvinder sig på et akvarelkursus under ledelse af svenske Anders Wallin. Her er der tale om et intensivt blomster- og havemalerikursus med mange praktiske malerkneb og forskellige teknikøvelser.

På forhånd havde svenskeren meddelt de deltagende kvinder, at de skulle øve på at male blomster realistisk, men også mere ekspressionistisk og over mod det rent abstrakte. Kurset indeholder også øvelser med forskellige teknikker som mere kan betragtes som blandteknik.

- Vi har en daglig gennemgang af akvarellerne, understreger Anders Wallin, der kommer fra Stockholm.

De deltagende kvinder er både fra Sverige, Norge og Danmark. Blandt dem er svenske Nirvi Bennich. Hun bor i den lille by Hårup ved Brædstrup, hvor hun selv holder malekurser på en nedlagt landejendom.

- Det er supergodt med et sådan kursus, hvor man kan fordybe sig, siger hun.