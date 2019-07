De koster mindre end en ny bil: To af Danmarks billigste huse ligger på Als

To stråtækte bindingsværkshuse fra 1700-tallet topper listen over Danmarks fem billigste villaer. Den ene er lige kommet til salg, og ejendomsmægleren forventer, at den er solgt i løbet af få uger.

- Man kan bo i det, som det er nu. Men jeg er ikke sikker på, at man kan få lov kun at bruge det som fritidshus, forklarer hun.

Nordals: Det billigste hus, man for tiden kan købe i hele landet, ligger på Nordals og kan erhverves for kun 95.000 kroner.

Man kan bo i det, som det er nu. Men jeg er ikke sikker på, at man kan få lov til kun at bruge det som fritidshus.

Nummer fire på listen

Endnu et hus på Als topper listen over landets fem billigste villaer. Det ligger på Skovbyvej 74, midt i Skovby på Sydals, og er Danmarks fjerde billigste villa.

Huset kan erhverves for 110.000 kr. med en udbetaling for 25.000 kr.

For den pris får man 81 kvadratmeter stråtækt ejendom fra 1791, der er ombygget i 1942. Ifølge EDC i Guderup er der tale om "et godt håndværkertilbud" indeholdende entre, opholdsstue med brændeovn, pæn stor stue, køkken med god spiseplads, lille mellemgang med udgang til have, pænt lyst badeværelse, soveværelse og ældre udestue. Hertil en ugenert terrasse, have og udhus.

Huset har været til salg gennem 1.499 dage. En del købere har faktisk vist interesse for huset, fortæller ejendomsmægler Peter Støchel.

- Men hver gang er det faldet på, at man ikke kan få lov at bruge huset til fritidsbolig. Lokalplanen siger, at der kun må være helårsbolig, fortæller han.

Han lægger ikke skjul på, at huset er i yderst dårlig stand. Det har stået tomt gennem tre-fire år, og der er trængt vand ned gennem taget. Alligevel forventer Peter Støchel at få det solgt:

- Det venter bare på, at den rigtige håndværker kommer forbi, siger han.