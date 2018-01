De grønne spejderes hjerte banker stadig for Kærvej 46

Tilholdssted: Der er blevet bundet mange spejderknob og sunget spejdersange på Kærvej 46, hvor De grønne Spejdere har holdt til i et halvt århundrede i et hus, de selv har bygget.

- Det tog nogle år at bygge huset, og det var ikke altid let. Loftsbjælkerne lå i en snedrive ude foran, dengang der var vintre til, fortalte spejderveteranen, der fik så ondt i ryggen af at slæbe bjælker, at han måtte sygemeldes.

SØNDERBORG: Der var tæt pakket i De grønne Spejderes hus på Kærvej, da de fejrede, at de for nøjagtig 50 år siden indviede deres samlingssted den 28. januar 1968. De har selv bygget det. Der blev på jubilæumsdagen vist en gammel smalfilm, hvor man kunne se spejderbevægelsens pionerer slæbe mursten og lægge rør under kyndig vejledning af murermester Poul Høst. De yngre spejdere af i dag fulgte tålmodigt med i den knitrende smalfilm uden yderligere lyd i behørig respekt for dem, der har skabt værket. Tre fire generationer var bænket til kaffe, lagkage og boller i den runde dags anledning.

Samfundshjælper

Troels Finneberg har været samfundshjælper og bestyret huset i de sidste 25 år. Spejderne er vant til at gøre alt selv, så når noget er i stykker, klarer de reparationerne, som at der trænger vand ind i huset eller er et par løse brædder.

- Det er fællesskabet og de gamle værdier, spejderlivet står for, men det bliver hele tiden tilsat nyt og lever op til tiden, så vi kan blive ved med at holde på de unge. Det bliver tit kritisk, når de når teenagealderen - ikke mindst for pigerne, fortæller mor og datter Alice og Pia Bruun Jensen, hvis datter Line Paulsen skal på efterskole og især er betænkelig ved at komme til at savne spejderkammeraterne meget.

Ved spejderlejren i sommer blev der taget brusebad i solcelleopvarmet vand og bagt boller i et brændekomfur. Sådan forenes nyt og gammelt. Maden blev opbevaret i et gaskøleskab. Der er kommet nye regler til for den personlige hygiejne og madopbevaringen. Spejderne må tilpasse sig nye tider som alle andre, men de gør det i respekt for det, de kommer af. Sønderborg stod for den store landsdækkende spejderlejr i 2017, 1996 og 1946, og målet er at blive værtsby igen.

Siden opførelsen af huset på Kærvej er der kommet patruljehytte og bålhytte til, og hvem ved, måske kommer spejderne med tiden til at give spejderhuset en kærlig overhaling igen - ved frivilligt arbejde forstås!