De første beboere er glade for byttet

Nye boliger skyder op af jorden på Th. Brorsens Vej i Nordborg. Oven på fundamentet af 11 boligblokke bygger boligforeningen Danbo 62 ældrevenlige rækkehuse.

Nordborg: Gennem 15 år boede Harriet Krogh i en af de røde blokke på Th. Brorsens Vej i Nordborg. Nu er hun tilbage og har indrettet sin nye stue på næsten samme plet, hvor hun før boede i nr. 84 i stueetagen til højre. - Opgangen lå lige her, forklarer hun og peger ned i gulvet foran sine fødder. Harriet Krogh var glad for sin lejlighed og flyttede ikke af egen fri vilje. Men ud skulle hun, da Boligforeningen Danbo for fire år siden besluttede at rive de 11 røde blokke ned. - Vi var 12 familier i blokken, der havde alletiders forhold. Vi snakkede og grillede sammen, fortæller hun. Nogle af naboerne blev genhuset på Rypevej, mens Harriet Krogh blev forvist til Løkken. Nu er hun lykkelig for at være tilbage. - På Rypevej boede jeg med 32 trappetrin til første sal, og der var fælles vask i kælderen. Det kan jeg ikke blive ved at klare. Det er godt at være kommet ned til jorden igen, konstaterer hun.

130 mio. kroner



Boligforeningen Danbo fik den endelige tilladelse til at rive blokkene ned før påske sidste år. Forinden var de resterende beboere blevet sagt op og genhuset.



Efterhånden, som blokkene er blevet jævnet, fyldes kældrene op med sand, hvorefter der rejses 62 rækkehuse på soklerne.



Entreprenørvirksomheden Bo Michelsen står for byggeriet. Hele projektet løber op i 130 mio. kroner.



De nye boliger variere i størrelsen fra 64 til 100 kvadratmeter. Den månedlige husleje bliver fra 4.483 til 5.983 kroner.

Mere lys i stuen Harriet Krogh er en af seks beboere, der fra 1. marts flyttede ind i den første færdigbygget længe med rækkehuse på Th. Brorsens Vej. To andre længer er nu under tag, og til maj er der indflytning for det næste hold. Frode Mølgaard har boet 36 år på Rypevej, hvor hans boligblok nu også skal rives ned. Derfor er han blevet Harriet Kroghs nye nabo. - Jeg har fået omtrent det samme antal kvadratmeter, men rummene her føles større på grund af loft til kip. Det er dejligt med ovenlyset og gulvvarmen, og boligforeningen har været yderst fair med at tilbyde hjælp til flytning eller kompensation, hvis man selv står for det, mener han. Alligevel skønner han, at flytningen, som han ikke selv ønskede, kommer til at koste ham små 20.000 kr. For de nye boliger på Th. Brorsens Vej er uden vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine. Det har han netop fået installeret. Han har også måttet købe nye persienner og gryder, fordi de gamle ikke duer til boligens nye induktionskomfur. Ekstra overskabe i køkkenet skal han også selv betale. - Det er da noget af en udskrivning, konstaterer han.

Naboer flytter ned Frode Mølgaard kender sine "nye" naboer godt. Bortset fra Harriet Krogh er de nemlig alle fra Rypevej, også Ursula Paulsen, som er meget begejstret for sin nye bolig. - Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Jeg slipper for trapperne, og jeg er kommet tæt på lægehuset og plejehjemmet, hvor jeg kommer i dagcentret tre gange i ugen. Det er bare lykken, konstaterer hun. Der står værktøjskasser hist og pist, og Ursula Pausen undskylder flytterodet, da hun viser rundt. - Her er soveværelset, som jeg har indrettet til spisestue. Jeg ville have en spisestue. Vi er mange i familien, fortæller hun. Eneste minus er, at loftet er skråt, så Ursula skal finde nye lysekroner. Sønnen Jan Paulsen er elektriker og sørger for at få dem op at hænge. - Mine drenge har været en virkelig stor hjælp for mig. Jeg er bare så glad for at være flyttet, forklarer hun.