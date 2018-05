De er altid med til damefrokost

Ligesom på et fodboldhold er der udskiftninger og nye spillere, der kommer til. I år er Pernille og Annas svigerinde, Mille Kaad Hansen, med, og selvom det er hendes første gang af sted med gruppen, er hun stadig godt i gang med at smække tatoveringer på armene.

På telttur

I teltet har gruppen fundet sin plads. Kinderne har fået lidt mere farve og smilene mere bredde.

- Det er den samme fede stemning som altid. Vi møder alle de gamle fra gymnasiet og førhen, for det er jo tradition, at folk kommer hjem for at være med, siger Sarah Lee Pedersen.

Pernille Bergmann tilføjer, at hun også lige har mødt sin fars kusine. Hun og Sarah har været rundt ved bordene for at hilse på dem, de kender, men det meste af tiden bruger de med resten af gruppen på bænkene.

Da resten af damerne i teltet søger mod buffeten, bliver Pernille og Sarah også stående. De holder skansen, indtil pladserne omkring dem igen bliver besat. Af fulde tallerkener og et par syngende "skål".

- Det er fedt, at vi også starter med at synge fællessange. Når musikken lyder, så er man bare på, siger Helle Linding Poulsen.

Og på det er de. Team Vestkysten, som de har kaldt sig. Med flag i matroshattene og dansetrin på bænkene.

Planen er, at de skal videre bagefter, og at de også skal med til næste års damefrokost.

Tradition er jo tradition.