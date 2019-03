Davidsen rykker haven ind i gågaden

Tømmerhandel Davidsen i Høruphav åbner 1. april en butik i gågaden - Perlegade 30. I første omgang i tre måneder, men med mulighed for at drive en permanent sæsonvarebutik.

- Her kan man se, røre og prøve, hvorefter der kan bestilles via en storskærm til levering i Høruphav eller direkte hjem, tilføjer Torben Beck.

Folk fra Davidsen har allerede været godt i gang med at indrette de 400 kvadratmeter med havemøbler, parasoller, grill med udstyr og hvad, der hører sig til her i forår og sommer.

- Jeg fik en god snak med Brian (detailhandeludvikler i kommunen red.). Det giver os et godt udstillingsvindue for dem, der ikke lige kommer forbi os i Høruphav, forklarer direktør Torben Beck.

Sønderborg: Det er et lille stykke pionerarbejde som den store tømmerhandel Davidsen fra næste måned tager hul på. Den 1. april åbner afdelingen i Høruphav nemlig butik i gågaden i Sønderborg - nærmere betegnet Perlegade 30, hvor butikken Tiger tidligere lå.

Davidsens Tømmerhandel A/S er en 100 procent danskejet handelsvirksomhed inden for trælast og byggemarked og blev grundlagt i Sommersted nær Vojens i 1944.Davidsen har ca. 700 ansatte fordelt på 13 afdelinger i landet - blandt andet i Høruphav. Virksomheden har en samlet omsætning på omkring 1,85 mia. kr.

Brian Pedersen er ansat af Sønderborg Kommune til blandt andet at udvikle byens detailhandel. For eksempel ved at være formidler mellem ledige lejemål og potentielle butikker. Det er lykkes med Davidsen i den tidligere Tiger i gågaden. Foto: Henrik Rath