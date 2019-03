Davidsen og Mommark uddanner sammen

Sønderborg: Davidsen Tømmerhandel A/S, som blandt andet har forretning i Høruphav, står bag en ny elevuddannelse, der er udviklet i samarbejde med Mommark Handelskostskole. Elevuddannelsen foregår både på skolen og ude i Davidsens afdelinger med introduktionsforløb, studietur, produkt-workshops og salgstræning.

- I konceptet har vi også udviklet et helt særligt elevakademi for at løfte vores elevuddannelse og dermed tiltrække de bedste elever fra hele landet, siger HR direktør i Davidsen, Tina Kaiser.

Det bliver Mommark Handelskostskole, der skal stå for elevakademiet, hvor Davidsen samler alle sine elever. Koncernen har en meget stor del af sin forretning i det sønderjyske, hvor forankringen er med start i Vojensområdet. Gennem de senere år har virksomheden dog udvidet sine aktiviteter til resten af landet.

- I de kommende år, vil der være stort fokus på at udvikle digitale værktøjer og dermed understøtte den udvikling, der er i byggeriet, tilføjer Tina Kaiser.

Davidsen sender de første elever til Mommark den kommende sommer.