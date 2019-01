Dansk Folkepartis formandskab stopper

Sønderborg: Det er sygdom, der tvinger formanden for Dansk Folkeparti i Sønderborg, Tanja Lillian Svendsen, til at stoppe i partiforeningen.

- Jeg er fleksjobber med piskesmæld, og da jeg nu også er under udredning for fibromyalgi, så har jeg simpelthen ikke tiden til det, siger hun. Tanja Lillian Svendsen træder tilbage på partiforeningens generalforsamling, der holdes på en endnu ikke fastsat dato i marts. I DFs nyeste medlemsblad fortæller formanden, at hun på grund af sit dårlige helbred er nødt til at tænke på sig selv og sin familie.

Hun har været formand i to år - og bestyrelsesmedlem i yderligere et år. Hun vil ikke fortsætte som menigt medlem af bestyrelsen.

- Det har jeg ikke kræfter til, men jeg vil ikke afvise, at jeg vender voldsomt tilbage, siger Tanja Lillian Svendsen. Hun har ikke hørt om partimedlemmer, der ønsker at blive den nye formand.