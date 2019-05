Dansk Folkeparti mistede 4400 stemmer i Sønderborg

- Vi var en smule klar over, at vi skulle halveres. Jeg tror det skyldes Meld- og Feld-sagen, og folk er bange for et dansk brexit på grund af alt det bøvl i England med at komme ud og få en aftale. Det har skræmt folk, som derfor har stemt på de mere EU-positive partier, siger Jan Rytkjær Callesen.

Folketingsmedlem Jan Rytkjær Callesen (DF) fra Nordborg var klar over, at det ville gå den forkerte vej for partiet.

Flest stemmer til S

De to største partier i Sønderborg Kommune ved søndagens EP-valg blev Venstre og Socialdemokratiet, der fik henholdsvis 25,2 og 25,6 procent af stemmerne. Begge partier fik cirka 2700 flere stemmer og endte på 8700 stemmer til hvert parti. Folketingsmedlem Benny Engelbrecht (S) fra Gråsten glæder sig over, at Socialdemokratiet fik flest stemmer i Sønderborg Kommune.

- Det er imponerende og overraskende, at vi ligefrem er det største parti i forbindelse med EP-valget. Det er ekstremt positivt, at vi havde en meget markant fremgang i vores stemmetal. Det skyldes, at vores kandidat Christel Schaldemoses har været enormt flittig og aktiv og engageret sig i lokale spørgsmål, siger Benny Engelbrecht.

Han var som en del af den socialdemokratiske ledelse på Christiansborg søndag. Mandag var han på vej tilbage til Sønderjylland for at føre valgkamp.

- Man kan ikke sammen ligne de to valg. Men der er ingen tvivl om, at et resultat, hvor vi i Sønderborg lander langt over landsgennemsnittet for Socialdemokratiet, giver selvtillid. Der er helt afsindig god stemning nu, siger Benny Engelbrecht.

SF gik i Sønderborg Kommune frem med lidt over 1000 stemmer og blev det fjerdestørste parti med 8 procent lige foran Radikale Venstre, som i Sønderborg havde en fremgang på 1500 stemmer og endte på 7,8 procent af stemmerne.

Det Konservative Folkeparti mistede 838 stemmer i Sønderborg og endte på 4,9 procent. Liberal Alliance gik frem med 379 stemmer og fik 3,2 procent af stemmerne. Folkebevægelsen mod EU mistede 335 stemmer i Sønderborg og endte på 3,7 procent af stemmerne.

Enhedslisten og Alternativet fik 1026 stemmer og 694 stemmer, som giver 3 og 2 procent af stemmerne.