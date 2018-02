Dansestep i cowboystøvler er kommet for at blive

AUGUSTENBORG: Komikeren Jan Gintberg har engang i sit show besøgt linedanserne på Als og funderede over, om ikke blot tyskerne i 1864 skånede de konkurrerende danseklubber for at føre åben krig om, hvem der havde førsteret til at danse linedance på Dybbøl. Dengang har der sikkert været 45 linedanser-klubber på Als, mente Gintberg, der lagde vejen forbi Dancing Dukes. Lørdag fejrede foreningen 10 års fødselsdag i Augustenborg hallerne, og at dømme efter tilslutningen har den amerikansk inspirerede dans i cowboystøvler nået medlemsmæssige højder. Den arrangerende klub måtte stoppe for tilmeldingen, da 350 var indforskrevet til danse work shop og fest om aftenen.

Der lød støvletramp og takfaste trin ud i hallen hele dagen, da linedansere fra hele landet i karakteristiske cowboyhatte og farverige klubdragter trådte dansen.

- Vi er 50 medlemmer i Dancing Dukes og har fire hold, der danser her i løbet af ugen. Folk mødes og snakker med hinanden på tværs af diverse klubber, og i aften holder vi et brag af en fest, siger formand Lone Øhlenslæger, der ikke bliver træt af de taktfaste dansetrin til siden og rundt om sig selv.

Flere af danserne ser ud som om, de kan dem i søvne. Folk i alle aldre, former og af begge køn danser linedance. De hundreder af dansende er måske nok lidt til den ældre side, men de går op i det, og de har det sjovt sammen.