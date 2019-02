Dans uden mænd trak 150 betalende kvinder til hal i Egernsund

Ballroom Fitness med professionel instruktør trak søndag 150 danseglade kvinder og en håndfuld mænd til et bilhotel i Egernsund for at bevæge sig i den gode sags tjeneste.

EGERNSUND: Hvad gør man, når man gerne vil have veninder og bekendte til at betale for at danse og bevæge sig til fordel for Julemærkehjemmet i Kollund. Man inviterer dem til Ballroom Fitness med Elisabeth Dalsgaard som instruktør og lader dem give 125 kroner for det. Budskabet nåede så langt ud, at 150 kvinder og nogle få mænd fra hele grænselandet søndag indfandt sig i bilhotellet på Havnevej i Egernsund for at danse ud af vinterferien.

- Jeg er helt rørt. Her kommer folk helt fra Skærbæk og Flensborg. Vi troede, der kom 30. Nu er vi oppe på 150, siger initiativtager Pia Bind helt overvældet.

Hun har danset med Elisabeth Dalsgaard på Lanzarote og fik så ideen til at føre Ballroom Fitness til Egernsund. Hun er uddannet idrætsinstruktør fra Københavns Universitet og har været underholdningschef på Club La Santa på Lanzarote og har danseskolen Swingtime. Hun er ekspert i at få pulsen op hos de dansende deltagere, som for størstedelens vedkommende er kvinder, der inviteres til at komme og steppe med en fiktiv dansepartner som i Vild med Dans. Som hun siger:

- Du bliver ikke stemt hjem, og George Clooney, han er min!