Danmarks største brugsforening indkasserer millionunderskud

Med to Kvickly-varehuse, tre SuperBrugsen, seks Dagli?Brugsen, to Fakta-butikker og 13 OK-tankanlæg er Brugsforeningen for Als og Sundeved Danmarks største målt på omsætning. Arkivfoto: Claus Thorsted

Lavere avance og stigende omkostninger er de primære årsager til, at Brugsforeningen for Als og Sundeved kom ud af 2018 med et minus.

Sønderborg: Brugsforeningen for Als og Sundeved må igen indkassere et minus på driften. I det seneste år er underskuddet dog formindsket fra -3,1 millioner kroner til nu -2,2 millioner kroner før skat. - Det er ikke tilfredsstillende, men vi er ikke langt fra, at ramme det ønskede beløb, siger direktør Lars G. Andersen. Årets resultat er lavere end forventet, hvilket primært skyldes en lavere avance på varerne samt stigende omkostninger. Brugsforeningen har alene de sidste tre år investeret 83 millioner kroner i sine mange butikker. Foreningen brugte sidste år 13,7 millioner kroner blandet andet på Kvickly Sønderborg, påbegyndt opdatering af videoovervågning i alle butikker og ikke mindst en opdatering af Kvickly Nordborg. En stærkt likviditet betød, at foreningen ikke har været ude at låne penge til projekterne. En anden positiv ting er, at omsætningen steg fra 518,3 millioner i 2017 til 547,1 millioner kroner sidste år. - Vi har en strategi om ikke at give markedet fra os. Ved at have vækst over de tre seneste år med omkring 30 millioner hvert år, går vi imod markedet, forklarer direktøren.

Det er ingen tvivl om, at fusionen har kostet os rigtig mange penge, men det var også planlagt. Det er faktisk gået bedre end forventet. Lars G. Andersen, direktør, Brugsforeningen for Als og Sundeved

Fusion har kostet dyrt Brugsforeningen for Als og Sundeved er ikke en hvilken som helst brugsforening. Med to Kvickly-varehuse, tre SuperBrugsen, seks Dagli'Brugsen, to Fakta-butikker og 13 OK-tankanlæg er den Danmarks største målt på omsætning. Den blev en realitet, da Nord-Als Brugsforening og Brugsen for Als og Sundeved i 2017 blev slået sammen. - Det er ingen tvivl om, at fusionen har kostet os rigtig mange penge, men det var også planlagt. Det er faktisk gået bedre end forventet, siger direktøren. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 179 fuldtidsmedarbejdere, var tallet i det seneste regnskab steget med 22 til i alt 201 ansatte. Egenkapitalen faldt fra 116,4 millioner til 115,5 millioner kroner. Foreningen forventer over de næste ti år, at skulle bruge omkring 38 millioner kroner på IT. Man er i øjeblikket også i gang med, at renovere Brugsen i Dybbøl og senere kommer turen til Guderup. - Så har alle butikker også fået en tur og er oppe på niveau. Så skal mange af tingene først ses på igen om 20 år, siger Lars G. Andersen, der forventer et positivt resultat før skat i 2019.