Danmarks største bowlingkæde åbnede nyt i Sønderborg

Bowl'n'Fun har brugt over 20 millioner kroner på at skabe et 4.000 kvadratmeter stort bowling- og underholdningscenter i Stenager Centret.

Sønderborg: Der blev hamret, boret og rengjort lige ind til det sidste, da Bowl'n'Fun fredag klokken 12 slog døren op til deres nye oplevelsescenter i Stenager Centret i Sønderborg. - Det er Danmarks mest moderne. Man langt op i Jylland for at finde noget lignende. Jeg er ikke i tvivl om, det nok skal blive en succes og tjene penge, siger direktør Lene Høj Larsen, der sammen med sin mand Steffen Larsen er hovedaktionær i kæden, der er Danmarks største med centre i 16 byer på Fyn, Jylland og Sjælland. - Det er meget mere end bowling - et oplevelsessted for familien Danmark. Det nye moderne forsamlingshus for alle aldersgrupper, siger Lene Høj Larsen. Det nye center er på 4.000 kvadratmeter, hvilket er et større center i Bowl'n'Fun-sammenhæng. Det rummer 12 bowlingbaner, restauranten The Grill, legeland, ni hullers minigolf, lasergames i tre etager og mange andre aktiviteter for hele familien. Den samlede pris er over 20 millioner kroner. I højsæsonen vil der være 60 ansatte.

Det er flot. Virkelig gennemført. Noget vi kommer til at bruge. Vi har faktisk plan om at købe årskort til legelandet Maria Petersen, Sønderborg

Foto: Timo Battefeld Sønderborg har nu fået Sydjyllands største bowlingcenter. Foto: Timo Battefeld

Halv million kunder Det er Hanssen Ejendomme, der står bag Stenager Centret beliggende tæt ved Bilka, som fik lokket Bowl'n'Fun til Sønderborg. Ejendomsselskabet samarbejder også med Bowl'n'Fun om et nyt center, der skal åbnes i Aalborg i begyndelsen af 2020. - Jeg fik dem herned, og de blev inspireret. Når det er sagt, så drejer det her sig om hårde facts. Tal og beregninger, befolkningsudvikling, demografi og et stort opland, siger Michael Andersen, direktør i Hanssen Ejendomme, der har haft SIB til at stå for byggeriet af det ny center, som også rummer Bones, Babysam, Maxizoo og ind til for nylig nu konkurslukkede Toys'r'Us. Oprindeligt skulle centret kun have haft en stueetage, men der kom en ekstra etage på, da Hanssen Ejendomme fik en aftale i stand med Bowl'n'Fun, som nu har hele 1. salen. - Vi forventer en halv million gæster årligt. Ud over Sønderborg så går vi efter Nordtyskland, Tønder og Aabenraa, siger direktør Lene Høj Larsen, der i hele kæden årligt har omkring 7 millioner gæster.

Foto: Timo Battefeld Lene Høj Larsen og hendes mand er hovedaktionær i kæden. Foto: Timo Battefeld

Gæster var imponeret Bowl'n'Fun tilbyder koncepter indenfor bowling og spisning til for eksempel børnefødselsdage, familiefødselsdage, møder, konferencer, julefrokoster eller andre festlige lejligheder. Alle centrene har deres egen buffetrestaurant - The Grill. - Det er flot. Virkelig gennemført. Noget vi kommer til at bruge. Vi har faktisk plan om at købe årskort til legelandet, siger Maria Petersen fra Hvedemarken, der var afsted med den treårige søn William og veninden siden børnehaveklassen Angelika Petersen. - Sønderborg har manglet sådan et sted, som det her. Det ser super godt ud. Her kan voksne som børn gå amok, siger sidstnævnte. Åbningsdagen blev blandt andet markeret med gratis bowling og minigolf de første timer, mens legelandet var uden betaling hele dagen. Senere kunne man også gratis prøve lasergame. - Hold da op det er stort. Her kan man virkelig få en fed drengetur, siger handelsskoleelev Jonas Jacobsen, som kiggede forbi sammen med veninden Fie Brüssow.

Foto: Timo Battefeld Angelika Petersen (tv.), Maria Petersen og den treårige William. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Der er også buffetrestauranten The Grill med plads til 350. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sydjyllands største bowlingcenter slår døren op.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sydjyllands største bowlingcenter slår døren op.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sydjyllands største bowlingcenter slår døren op.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sydjyllands største bowlingcenter slår døren op.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sydjyllands største bowlingcenter slår døren op.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sydjyllands største bowlingcenter slår døren op.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sydjyllands største bowlingcenter slår døren op.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sydjyllands største bowlingcenter slår døren op.Foto: Timo Battefeld