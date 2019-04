Danmarks største YouTuber trak børn til verdensmålfest

Den 22-årige Alexander Husum anede intet om FNs verdensmål, før han kom til Sønderborg lørdag. Men nu ved han lidt mere, og de mange børn, der kom for at høre landets største YouTuber, ville hellere høre om hans kæreste og biler.

Sønderborg: Alexander Husum samler skrald op, når han ser det på stranden eller andre steder. Men det er først for nylig, den Danmarks største YouTuber, er begyndt at tænke på at passe på naturen. Det fortalte han lørdag, da han besøgte Sønderborg som en del af Festival for Verdensmålene, der har været afviklet i weekenden. Måske også for at tiltrække de unge til festivalen, for det er jo os unge, der skal tegne fremtiden - og få verdensmålene opfyldt.

- Verdensmålene? Dem kendte jeg intet til før for ti minutter siden, da jeg blev briefet om dem, sagde han.

Men hans mange fans - flere hundred var mødt op - var mere interesseret i andre ting end verdensmålene. Publikum spurgte for eksempel:

Hvem er den sjoveste af Trier-tvillingerne? Der er YouTubere fra Blans. De tre er venner, og de er flyttet sammen i en villa på 650 kvadratmeter i Aabenraa. Pigerne og drengene ville gerne vide: Har du en kæreste? Hvor mange penge har du? Har du en Tesla?

Alexander Husum har over 360.000 følger, og næsten 1,2 millioner har set hans videoer på YouTube. Det er er især drenge og piger på 10-12 år, der følger den 22-årige influencer, og det kunne man også se ved Apotekerhaven overfor Borgen lørdag eftermiddag. Her var der en udstilling og boder om FNs 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, der handler om alt fra at afskaffe fattigdom over ligestilling mellem kønnene til rent vand, klimaindsatser og livet i havet.