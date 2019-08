Danmark planter træer: Sønderborg vil plante mere skov

TV2 holder den 14. september den første landsindsamling for klimaet. Sønderborg Kommune bakker op og prøver i al hast at finde fem hektar jord i kommunen, hvor der kan plantes ny skov.

Han opfordrer andre jordejere og landmænd til at overveje, om de har et ubrugt areal, der kan bruge til ny skov.

- Vi vil gerne stille arealer til rådighed, og tanken er at indsamlingen skal finansiere plantningen af de træer. Det er ren win-win med nye skove. De reducerer co2-udledningen samtidig med, at vi skaber nye, spændende skove, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Sønderborg: Der sættes fokus på klimaet, når TV2 sammen med Danmarks Naturfredningsforening står for landsindsamlingen 'Danmark planter træer' lørdag den 14. september. Formålet er at samle penge ind til nye skove i hele Danmark. Træer binder nemlig co2, og nye skove kan derfor være en del af klimaløsningen.

1000 træer fra handlen

Sønderborg Handel bakker også op om landsindsamlingen. Butikkerne i byen kan købe 50 løvtræer, som butikkerne kan give til kunderne. Indtil nu har 16 butikker meldt sig til projektet.

- Vores mål er at nå 1000 træer, og vi er nu oppe på 800 træer, siger city manager Axel Nielsen.

Andre butikker i Sønderborg støtter landsindsamlingen gennem den kæde, de er tilknyttet, Det gælder for eksempel boghandlen Arnold Busck. Arnold Busck-kæden bakker op ved at opfordre deres kunder i kædens 31 butikker til at donere 20 kroner i butikken, så der kan plantes et træ.

ProjectZero bakker også op om projektet.

- ProjectZero handler om at omstille energisystemet, men det handler også om den mad, vi spiser, de varer, vi køber og flyrejser. Der er mange ting i det, og vi skal også plante flere træer, så vi får absorberet co2. Vi bakker op om at plante flere træer, men vi skal stadig spare på energien, lave biogas og opsætte vindmøller. Man kan ikke plante et træ, og så gøre som man vil, siger Peter Rathje, der er direktør.

Målet med landsindsamlingen er at indsamle 20 millioner kroner, så der kan plantes én million træer. Derudover går en del af midlerne til at bevare rydningstruet skov i Danmark og udlandet.