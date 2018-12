Danish Crown trækker job fra Tyskland til Blans

- Kunden kender os i forvejen, og processen hen mod at kunne levere på denne ordre strækker sig omkring et halvt år tilbage med ansættelser og oplæring frem til vi trykker på produktionsknappen en af de nærmeste dage, tilføjer Tinggaard.

- Der er tale om et hakkekødsprodukt, som er særlig tilpasset japanernes smag. Vi regner med at producere et trecifret antal ton hver uge, siger underdirektør Søren Tinggaard om den store ordre til Japan.

Eksporten af dansk svinekød til Japan har stået på i over 40 år, men en ny frihandelsaftale mellem EU og Japan gør mulighederne endnu bedre. Blandt andet i kraft af en gradvis nedtrapning af nogle toldsatser. Og så er der et andet og mindst lige så vigtig element - japanerne foretrækker helt i gennem dansk svinekød.

Oplæring med integration

For at kunne komme i mål med at levere ordren er der ikke alene investeret i nyt produktionsanlæg, men også ansættelse af omkring 100 nye slagteriarbejdede, der er fundet i tæt samarbejde med kommunens jobcenter. Der er tale om både danskere, men også udlændinge - herunder mange syriske flygtninge. Så selv om det har givet udfordringer med at få den rette arbejdskraft, er man hos slagteriet kommet i mål:

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med jobcentret, og så er det mange meget motiverede folk, vi har haft i oplæring. Det er en fornøjelse at kunne tilbyde dem et job, siger mester Jan Nielsen, der har haft med hele ansættelsesprocessen at gøre. Der er omkring 70 nationaliteter blandt de omkring 1200 ansatte i Blans. En af de nye er 36-årige Ranja Rania Koujar, der er kurder og kom til Danmark i 2013:

- Jeg har været i praktik som frisør og på en restaurant, men det her er mit først faste arbejde. Det er jo helt vildt glad for, fortæller kvinden på flydende dansk. Netop sproget er da også meget afgørende for at kunne fungere på arbejdspladsen.

- Det betyder en del af hensyn til både det sociale på en arbejdsplads og samspillet i det faglige, tilføjer Jan Nielsen.