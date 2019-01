Danfoss vil købe børsnoteret amerikansk firma

- Det er en stor fornøjelse at annoncere denne transaktion med UQM, som vil positionere Danfoss endnu stærkere i markedet. Vi ser en hurtigt voksende efterspørgsel efter elektriske løsninger inden for busser og lastbiler, off-road køretøjer og det maritime marked som reaktion på de strengere emissionsregler, der pålægges på disse markeder, samt de effektivitets- og produktivitetsgevinster, som disse produkter har, siger koncernchef Kim Fausing.

Udvikler og sælger løsninger, der anvendes for eksempel inden for køling, airconditioning, opvarmning, motorstyring og mobile maskiner. Mads Clausen begyndte Danfoss i 1933 på Nordals, og i dag er den en markedsførende aktør med over 27.000 ansatte og kunder i over 100 lande. Koncernen er ejet af grundlæggerens familie.

Betaler over kursværdien

Ifølge UQM's hjemmeside erhverver Danfoss alle udestående aktier i firmaet for 1,71 dollar per aktie - i alt en transaktion værdiansat til cirka 100 millioner dollar.

Prisen per aktie er 52,5 procent over, hvad aktiens lukkekurs var den 18. januar 2019 og 71,4 procent over den gennemsnitlige handelspris udregnet over de sidste 60 dage.

- Vi mener, at UQM vil være et glimrende supplement til Danfoss, da vores produkter, forretningsmodel, strategi og fokus ligner hinanden meget. At være en del af en større global virksomhed vil i høj grad forbedre vores konkurrenceposition med andre internationale aktører, åbne døre til nye markeder og tilføre ressourcer til UQM, så vi kan fortsætte med at udvikle de højt udviklede elektriske fremdriftsprodukter, vi er kendt for i dag, siger UQM's administrerende direktør Joe Mitchell.

Købet er betinget af, at UQM's aktionærer takker ja til aftalen, og at den bliver godkendt af de amerikanske myndigheder. Den forventes gennemført i andet kvartal 2019.