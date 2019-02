Men takket være nødbehandlerbilen er den første hjælp på stedet fremme allerede efter 6,1 minutter. Nødbehandlerbilen er bemandet med to medarbejdere, som har det højeste uddannelsesniveau og det bedste udstyr blandt regionens supplerende akuthjælperordninger. Det er dog ikke på højde med ambulance- og akutbiler. Meningen er, at de skal give livgivende førstehjælp, indtil ambulancen dukker op.

Region Syddanmark har tidligere været kritiseret for, at responstiderne for ambulancekørsel til Nordals var blandt de højeste i regionen. 15,4 minutter tager det i gennemsnit, før en ambulance er til stede.

Mads Skau (V), formand for regionens præhospitale udvalg, håber Danfoss er klar til igen at byde ind på opgaven:

Klar til at fortsætte

Nødbehandlerbilen rykkede i 2018 ud til 672 borgere på Nordals foruden akut sygdom og arbejdsulykker blandt Danfoss' egne medarbejdere. For fire år siden var der 537 udrykninger.

- Antallet af udrykninger er stigende over hele regionen. Hvorfor ved vi ikke, men det kan have en betydning, at flere er blevet ældre, forklarer Mads Skau, der hellere ser, at nødberedskabet rykker ud en gang for meget end for lidt.

- For selv om der ikke er flere i dag end tidligere, der får hjertestop, så redder vi faktisk flere i dag, konstaterer han.

Senest 1. marts skal opgaven i udbud, såfremt ordningen med nødberedskab på Nordals skal fortsætte efter 1. september 2019.

Danfoss oplyser, at koncernen gerne fortsætter med udrykningerne.

- Det er en opgave, som er med til at skabe tryghed for borgerne og ansatte på Nordals, og som vi er stolte over at udføre. Så længe der er en fornuftig synergi mellem at drive akutbilen og sikre vores interne beredskab, så fortsætter vi gerne opgaven, hvis det ønskes af regionen, oplyser pressechef Mikkel Thrane.