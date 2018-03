Danfoss vender sig mod Dansk Industri

Nordborg: Debatten om fremtidens energipolitik er kørt af sporet, mener fire af landets største virksomheder. Det skriver Finans.

I stedet for kun at fokusere på grøn energi mener industrimastodonterne Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool, at man i større omfang skal satse på energibesparende produkter som deres energivenlige vinduer, varmepumper, isolering og termostater.

Forud for det politiske slag om det nye energiforlig i foråret har virksomhederne taget det bemærkelsesværdige skridt at vende DI (Dansk Industri) ryggen og danne sin egen interesseorganisation "Synergi".

- I Danmark har vi en styrkeposition inden for energieffektivitet i dag, som vi også er kendt for ude i verden. Den styrkeposition må vi ikke fire på, siger Kim Fausing, topchef i Danfoss, til Finans.

Konkret foreslår "Synergi" blandt andet, at det nye energiforlig skal have et mål om 30 procent reduktion i det endelige energiforbrug i 2030 i forhold til 2005 - kun undtaget transportsektoren - hvilket svarer til en årlig reduktion i energiforbruget på 1,65 procent. Det er mere end EU's krav.