- Man har for ensidigt haft fokus på vind og sol. Danfoss vil også gerne den grønne omstilling, men vi er nødt til at spille på flere tangenter. Hvis vi gør det på den rigtige måde, er der uanede muligheder ikke kun for Danmark men hele verden, kom det fra Lars Tveen, der også kunne fortælle, at energieffektivitet er den vigtigste faktor, hvis målet om CO2-neutralitet i EU - den såkaldte Paris-klimaaftalen 2050 - skal nås.

Ud over en introduktion til virksomheden var Danfoss mål med invitationen at diskutere klimapolitik, løsninger og muligheder med politikerne. Hovedpointen var, at man politisk skulle øget fokusset på energieffektiviseringer herunder brugen af overskudsvarme.

Nordals: Danfoss var onsdag vært for et arrangement, hvor kandidater fra Sydjyllands storkreds til det kommende folketingsvalg, var på besøg i koncernhovedsædet.

- Jeg har helt sikkert fået noget med hjem. De har understøttet nogle af mine antagelser. At energieffektiviseringer er alletiders mulighed for at gøre en forskel for klimaet, sagde Henny Fiskbæk fra Esbjerg, kandidat fra Socialdemokraterne og formand for HK Privat i Sydjylland.

Omkring 25 folketingskandidater havde sagt ja til Danfoss invitation. Mange var kørt langt for at blive klogere på Danmarks største produktionsvirksomhed med næsten 28.000 ansatte globalt.

Ikke sidste gang

Der blev primært talt om energieffektivitet, men der var også plads til emner som udflytning af danske arbejdspladser og rekruttering af højtuddannede.

- Jeg vil gerne bevare og have flere arbejdspladser i området. 20 procent er flyttet fra Nordborg by, så egnen trænger til, at der sker noget udvikling, sagde Jan Rytkjær Callesen (DF) fra Nordals og eneste folketingsmedlem på mødet.

- Det er lidt spændende at være her igen. For ti år siden var jeg selv ansat i reklame-afdelingen, men blev afskediget på grund af finanskrisen. Det var et win-win, for det betød, at jeg for alvor gik ind i politik, sagde Callesen.

Efter godt tre timer var Danfoss charmeoffensiv slut, og kandidaterne kunne tage hjem efter en bid brød.

- Det helt sikkert ikke sidste gang, vi inviterer. Vi går ind i det her, fordi vi gerne sammen med politikerne vil være med til at sikre, at Danmark prioriterer på den rigtig måde. Vi ser tonsvis af muligheder i energieffektiviseringer, understregede Lars Tveen.