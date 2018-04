Danfoss tager sundheden ved nakken

Hos Danfoss Drives i Gråsten hiver de elastikkerne frem to gange om ugen, og deres gode oplevelse har fået Danfoss til at sætte i gang med at sprede det til hele virksomheden. Elastikøvelserne hjælper på skulder- og nakkeproblemer og giver medarbejderne noget at grine af sammen.

Gråsten: De lange grønne elastikker bliver fundet frem fra skufferne. Der er en til hver. I løbet af få minutter er stolene tomme, og medarbejderne er på benene. Hver tirsdag og torsdag klokken 10.45 finder de på Danfoss Drives i Gråsten elastikkerne frem og træner. Det tager kun ti minutter, og når det er overstået, bliver stolene besat igen med det samme. Men de ti minutter er nok til at løsne humøret og spændingerne i nakken. - Vi får grinet lidt og snakket lidt med vores kollegaer. Det giver samvær og sammenhold, og det synes jeg specielt er spændende, siger Karen Løh Petersen, der er en af de to tovholdere for elastikprojektet på afdelingen. Forløbet på afdelingen blev startet op af Lone Meier. Hun er sygeplejerske hos Danfoss Medical Health Center, og i samarbejde med kommunens Virksomhed med Overskud fik de lanceret elastikforløbet. Valget faldt på elastikker, blandt andet fordi det stillesiddende arbejde tog sin tørn på nakken og skuldrene. Men også fordi trænigen ikke tager lang tid, og den kan foregå i arbejdstøj og lige ved siden af arbejdsstationen. - Det er noget, alle kan være med til - både timelønnede og funktionærer. Når man sidder meget stille, er det godt at komme op og stå, siger Linda Nikolajsen. Hun er ligesom Karen Løh Petersen tovholder på elastikprojektet. Efter opstart har afdelingen kørt selvstændigt. Danfoss Medical Health Center er stadig kontaktperson og er klar til at hjælpe, men elastiktræningen kører af sig selv to gange om ugen, og det er de to tovholdere, som sørger for at holde det ved ilden.

