Det næste store skridt i Danfoss' digitale transformation sker med byggeriet af nye datacentre, som besvarer behovet for en stærk IT infrastruktur til at understøtte virksomhedens vækst. Danfoss vil bygge sine datacentre med egne energieffektive teknologier som inspiration til, hvordan man kan minimere det aftryk på klimaet, som de stigende datamængder skaber. 10 procent af verdens elektricitet går til it.

Energieffektivt

- Vi bygger et nyt energieffektivt og omkostningseffektivt hjem til vores data og applikationer. Samtidig fortsætter vi vores rejse mod cloud services. Den store udfordring for industrien er at udnytte det bedste fra disse to verdener: Datacentrets mulighed for at servicere de intelligente og højt specialiserede smart factory-applikationer og "skyens" kontinuerligt voksende antal services og muligheder for at skalere op og ned. Vi er overbeviste om, at vores hybridløsning med en kombination af datacentre og cloud er svaret på at kunne levere stærk innovation og ultimativ effektivitet i vores end-to-end it-løsninger, siger Sune Tornbo Baastrup, Senior Vice President og Chief Information Officer, Danfoss, i en pressemeddelelse.

Datacentrene bygges som moduler, der giver mulighed for at ekspandere centrene i takt med databehovet. Danfoss er verdensførende i at udvikle energieffektive teknologier, og virksomhedens egne datacentre bliver et eksempel på, hvordan man med teknologi kan nedbringe energiforbruget i datacentre.