Danfoss stopper med salg af varmepumper

Nordborg: Sidste års salg af selskabet Thermia AB til den tyske koncern Stiebel Eltron får nu konsekvenser for Danfoss. Som led i Thermias nye strategi "One brand per market" har den besluttet ikke at producere varmepumper med Danfoss brand fremover. Dette betyder, at Danfoss per 30. juni 2019 ikke sælger varmepumper.

Danfoss oplyser i en pressemeddelelse, at den fremover også står ved sine reklamations-, garanti- og serviceforpligtelser på varmepumper solgt i perioden op til den 30. juni 2019. Den præciserer også overfor kunder og samarbejdspartnere, at de stadigvæk vil kunne få hjælp vedrørende reklamation, garanti, service og reservedele efter 30. juni 2019.

Danfoss skriver i samme meddelelse, at Thermia AB fremover vil sælge deres varmepumper i Danmark. Thermias varmepumper har samme funktioner, standarder, styring og installation som Danfoss varmepumper. Thermia varmepumper kan integreres med øvrige Danfoss produkter som tidligere.