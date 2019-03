Danfoss skal bruge lokaler og bank må flytte fra Nordals

Nordborg: Arbejdernes Landsbank siger farvel til sin filial i Havnbjerg og flytter i begyndelsen af sommeren alle aktiviteter og medarbejdere til bankens søsterfilial på Møllebakken 3 i Sønderborg.

Flytningen sker, fordi Danfoss, som banken lejer lokalerne af, har valgt at opsige lejemålet. Danfoss vil benytte området til at etablere udviklingscentre, et indkøbscenter og en tankstation.

- Derfor har vi været nødt til at kigge på, hvordan vi i de bedst mulige rammer, fortsat kan tilbyde vores kunder i området en ansvarlig og nærværende rådgivning, hedder det i en pressemeddelelse fra banken.

- Vi har lavet en grundig analyse af de forskellige scenarier og har blandt andet også vurderet muligheden for at finde nye lokaler til filialen på Nordals eller lave en delvis sammenlægning med bevarelse af kontorsted i Nordborg. I vores overvejelser har vi lagt vægt på at finde en ansvarlig og langsigtet løsning - til glæde for kunder og medarbejdere. Det er vores vurdering, at den bedste løsning er at samle rådgivernes kompetencer under ét tag i filialen i Sønderborg, siger Ronni Tønder, forretningsdirektør i Arbejdernes Landsbank, og fortsætter:

- Ved at lægge de to filialer sammen kan vi opnå nogle væsentlige synergier, som gør, at vi vil stå stærkere som ét samlet team. Vi har en bred vifte af kompetencer i de to filialer, som vi ved at samle under ét tag kan drage en masse fordele af, og som samlet set vil komme både kunder, medarbejdere og banken som helhed til gode.

Filialen i Sønderborg er nyistandsat i slutningen af 2017 og har en central beliggenhed med gode trafikale adgangsforhold.