Danfoss ser stort potentiale i færgefart

Sønderborg: Historien om verdens kraftigste elfærge M/F Ellen er også en fortælling om en række forsinkelser og budgetoverskridelser.

I denne uge kom der et forlig i hus mellem Ærø Kommune og Søby Værft på Ærø, og dermed skal den lille ø-kommune betale yderligere 8,4 millioner kroner for det prestigefyldte projekt, der er støttet af EU med 125 millioner kroner. Med den seneste værftsregning runder Ærø Kommunes andel 100 millioner kroner - og da der kun bor cirka 6000 på øen, ville det svare til, at Sønderborg Kommune investerede 1,3 milliarder kroner i et transportprojekt.

Så det er ikke en ubetydelig satsning for den lille kommune, men det er også et projekt, Danmarks største industrivirksomhed Danfoss ser store perspektiver og et enormt potentiale i.

- Ellen er et eksempel på fremtiden for elektrisk transport. Det er renere, grønnere og mere effektivt. Vi vil være med til at ændre verden og skabe mindre forurening. Folk vil forstå, at tingene er nødt til at ændre sig. At det eneste, der kan standse den globale opvarmning er at elektrificere. Folk er måske ikke overbeviste om, at det rent faktisk kan betale sig, men det vil vi bevise med Ellen, siger Kimmo Rauma, der er vicepræsident for Danfoss Editron.

Forskellen på den gamle M/F Skjoldnæs og M/F Ellen er som at gå fra en gammel dieselbil til en Tesla.