Danfoss opkøber verdensførende virksomhed i elmotorer

Nordborg: Danfoss har styrket sin fokus på elektrificering med opkøbet af en verdensførende ekspert inden for store elmotorer og generatorer. Det sker med opkøbet af den finske virksomhed Axco-Motors, som er en teknologivirksomhed inden for store elektriske løsninger (fra 250 kW og op til 6 MW) til applikationer som maritime fartøjer og off-road-køretøjer. Danfoss ønsker med opkøbet at styrke sin globale position inden for mobil elektrificering.

Danfoss' kunder har en voksende efterspørgsel efter elektriske løsninger til at reducere udledning og forurening.

- Elektrificering er en global megatrend og har et meget stærkt potentiale i bekæmpelse af forurening og klimaændringer. Dette opkøb er et yderligere bevis på, at mobil elektrificering er en voksende kernekompetence for Danfoss. Det giver os en samlet pakke, så vi kan forsyne vores globale markeder med optimale løsninger, og det understøtter i høj grad vores kunders efterspørgsel - uanset hvilken teknologi, de har valgt. Dette vil muliggøre yderligere vækst på de markeder, vi betjener, og jeg glæder mig virkelig til at byde det meget erfarne team fra Axco-Motors velkommen, siger Eric Alström, der er direktør for Danfoss Power Solutions.