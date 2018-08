Danfoss og Flensburg-Handewitt spiller med i toppen

Nordals: Danfoss går over den dansk-tyske håndboldgrænse til en af verdens førende håndboldklubber. SG Flensburg-Handewitt er regerende tyske mestre, og da mange vurderer bundesligaen som verdens hårdeste og bedste liga, ja så er de også blandt verdens bedste herrehåndboldhold. Danfoss har også en ambition om altid at være ledende - at være nummer et - på de områder, de konkurrerer. Tirsdag underskrev de to parter en aftale, der bringer Danfoss helt i top blandt Flensburg-Handewitts trøjesponsorer. Vel lige under hovedsponsoren Jysk - i Tyskland kendt som Dänisches Bettenlager.

- Vi betragter det som et perfekt match. Vores værdier passer også fint sammen. Det handler for jer og for os om, at vi kun kan vinde, hvis vi er et team - og arbejder som et hold, sagde koncernchefen hos Danfoss, Kim Fausing, til sine tyske gæster.

Den regionale presse var mødt talstærkt op, og synlighed i Tyskland er meget vigtig for Danfoss.

- I er nummer et i verdens hårdeste liga, og vi bevæger os også i meget konkurrenceprægede markeder, hvor vi klarer os ret godt, sagde Kim Fausing og viste på storskærm, at Danfoss ligger nummer et og to i flere af de markeder, de opererer på.