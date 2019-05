- Som forventet har vi siden fjerde kvartal sidste år set lavere vækstrater i nogle af de industrier, vi opererer i. Men vores energieffektive og innovative løsninger har aldrig været mere relevante, og vi fortsætter med at styrke vores kerneforretninger, så vi holder os i front på markedet. Vi har en position, hvor vi kan levere det, folk efterspørger her og nu. Samtidig investerer vi kraftigt i elektrificering og digitalisering, og vi har løftet vores investeringer i innovation. Det er vores strategi til at sikre fremtidig vækst, siger Kim Fausing, koncernchef og CEO.

Investerer massivt

I første kvartal løftede Danfoss investeringerne i innovation med 11 procent til godt en halv milliard kroner. Der er overtaget virksomheder og ejerandele i USA og Finland - blandt andet i den finske virksomhed Leanheat, der er en førende spiller indenfor brugen af kunstig intelligens til at gøre bygninger og fjernvarmesystemer energieffektive og smarte.

- Vi ser en stigende efterspørgsel efter mere bæredygtige løsninger. Danfoss er en førende teknologipartner, og vi udvider vores i forvejen brede udvalg af løsninger med ny banebrydende teknologi for at kunne give vores kunder mulighed for at opbygge konkurrencedygtige positioner. Et eksempel er inden for off-highway og marine, hvor vi styrker vores udvalg af elektriske løsninger via målrettede tilkøb. Leanheat er et andet godt eksempel på, hvordan vi udvider vores kompetencer inden for software og kunstig intelligens, så vi i kraft af endnu mere energieffektive og smarte løsninger til bygninger står stærkere i markedet, siger Kim Fausing.