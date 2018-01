Danfoss hjalp prins Henrik hjem fra Egypten

Danfoss fik i sidste måned et jetfly af typen Dassault Falcon 8X til Sønderborg, og forleden blev det stillet til rådighed for prins Henrik, da han skulle fra Ægypten til behandling på Rigshospitalet.

Sønderborg: Et helt nyt jetfly af typen Dassault Falcon 8X lettede i weekenden fra Sønderborg Lufthavn med kurs mod den egyptiske ferieby Sharm el-Sheikh. Målet var at hente prins Henrik hjem til sygebehandling i København. Det skriver magasinet Check-In.dk i et nyhedsbrev. Flyet blev leveret til industrikoncernen Danfoss umiddelbart før jul og bliver serviceret af flyselskabet Air Alsie med base i Sønderborg. Her opererer man med flere andre jetfly tilhørende virksomheder i ud- og indland.

Det nye Danfoss-fly er ikke for ethvert budget. Prisen ligger i omegnen af 350 mio. kroner. Det luksuriøse fly var godt fem timer om flyvningen og er indrettet med plads til 14 siddende passagerer. Det kan også omdannes til et fly med plads til syv personer i komfortable senge, oplyser Check-In.dk. Det er en kendt sag, at Danfoss flere gange tidligere har stillet firmafly til rådighed for Kongehuset, som både nu afdøde Bitten Clausen (gift med Danfoss' grundlægger Mads Clausen red.) og hendes søn Jørgen Mads Clausen er venner af.