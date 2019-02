Danfoss henter ny HR-direktør i Tyskland

- Det er en fornøjelse at kunne byde Ilonka Nussbaumer velkommen som Senior Vice President og vores nye HR-chef. Ilonka kommer med en stærk kombination af erfaring fra en solid karriere inden for HR, en dyb indsigt i den industrielle sektor og et internationalt perspektiv fra forskellige stillinger i udlandet. Jeg er overbevist om, at hun vil tilføre Danfoss betydelig værdi, siger Danfoss koncernchef Kim Fausing i pressemeddelelse.

Ilonka har været ved Voith i otte år, og i de foregående ni år varetog hun diverse HR-stillinger blandt andet som HR-chef for Kina og HR-chef for APAC hos Schaeffler Group.

Hun kommer fra en stilling som Senior Vice President og HR-chef for Voith, en familieejet, multinational virksomhed med 19.000 medarbejdere inden for den industrielle sektor med hovedkontor i Baden-Württemberg i det sydlige Tyskland.

Flyttet til Sønderborg

Ilonka Nussbaumer ser frem til at påtage sig ledelsen af Danfoss HR.

- Danfoss er stor global virksomhed med et dybtfølt mål om at bidrage til at skabe en bedre fremtid gennem innovative teknologier. Samtidig har virksomheden en stærk HR-dagsorden, som inkluderer at tiltrække talenter, fremme diversitet og gøre Danfoss til en endnu bedre arbejdsplads. Jeg ser frem til at bidrage til den udvikling sammen med resten af Danfoss' HR-team, udtaler hun.

Den nye chef for Danfoss HR har en kandidatgrad i økonomi og virksomhedsledelse fra Vienna Univeristy of Economics. Hun vil arbejde i Danfoss' hovedkontor i Nordborg og er for nyligt flyttet fra Tyskland til Sønderborg med sin mand og to børn.