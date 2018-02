Danfoss har stor appetit på mere vækst

Koncernen har de senere opkøbt en række mindre og større virksomheder i ind- og udland senest i november. Her blev finske Visedo, der fremstiller elektriske løsninger til off-, highway- og marinemarkederne, erhvervet.

- Vi går efter at fortsætte vores væksthistorie med fuld damp også her i 2018. Vi er fulde af optimisme, og har de finansielle kræfter til at gribe mulighederne, hvis de opstår, siger koncernchef Kim Fausing.

Verdensøkonomien i bedring

Ud over, at Danfoss i øjeblikket tager markedsandele fra sine konkurrenter, oplever den en global økonomi i vækst. Sidstnævnte forventer den vil fortsætte i første halvdel af 2018, hvorefter Danfoss er mere usikker på, hvad der vil ske.

- Vi oplever en vist vækst rundt om i verden, men det er svært at forudse, hvad der vil ske på langt sigt. Vi har fået en fornuftig start på året og oplever hvert kvartal, at vi klarer det bedre end konkurrenterne, siger Kim Fausing og glæder sig over, at ejerne af Danfoss tænker langsigtet.

- Det er først om 3-4-5 år, at vi for alvor vil få gavn af de store investeringer, vi laver i øjeblikket.

Danfoss har de seneste mange år haft et meget stærkt cash flow - en opgørelse over indbetalinger og udbetalinger. En kassebeholdning koncernen har og vil bruge til at investere i nyt uden at skulle optage ny gæld. Cash flowet var i 2017 på 3,3 mia. kr. - nogenlunde samme beløb som årene forinden. Det niveau forventer Danfoss at kunne fastholde.