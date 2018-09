Ni ansatte hos Danfoss i Gråsten her i blandt Kirsten Gregersen har sagt ja tak til et tilbud til ordblinde om et gratis læse- og stavekursus i arbejdstiden. Foto: Timo Battefeld

49-årige Kirsten Gregersen er én af ni medarbejdere hos Danfoss i Gråsten, som har taget imod et tilbud og gratis læse- og stavekursus i arbejdstiden.

Gråsten: Danfoss er med til bryde tabuet om ordblindhed. For at ruste medarbejderne til at klare de stadigt større krav til dokumentation og give dem større selvtillid, tilbyder koncernen nu ordblinde gratis læse- og stavekursuser i arbejdstiden. - Nu tør jeg skrive sedler til mine kollegaer. Før undgik jeg det, fordi jeg var flov over mine stavefejl, siger Kirsten Gregersen, som i godt 14 år har arbejdet som montrice på Danfoss Drives. Hun er af ni ansatte på fabrikken i Gråsten, som har sagt ja tak til kursustilbuddet. Tre timer hver mandag fra marts til juni har de været i gang og bestået første modul arrangeret af AOF. Nu er holdet gået videre med andet modul, der løber frem til jul. - Jeg har virkelig rykket mig, ligesom det meste af holdet. Jeg tror, at der er virkelig mange, som vil have gavn af kurset. Som putter sig i hjørnerne og synes, det er flovt, de ikke kan stave ordentligt, siger 49-årige Kirsten, der er opvokset i Nybøl, hvor hun også bor i dag.

Foto: Timo Battefeld Ideen om at oprette læse- og stavekurset kommer fra Lajla Heldt (tv.), tillidsrepræsentant fra 3F'erne på fabrikken i Gråsten. Foto: Timo Battefeld

Er et stort behov Ligesom begge forældre er Kirsten ordblind. Hun fik specialundervisning i folkeskolen, som hjalp. Efter 10. klasse blev hun udlært i Brugsen i Nybøl. Herefter var hun ti år i den nu nedlagte brugs i Egernsund for i 2004 at komme til Danfoss. Ideen om at oprette stave- og læsekurser for ordblinde kommer fra Lajla Heldt, tillidsrepræsentant fra 3F'erne på fabrikken i Gråsten. For ti år siden havde man et lignende kursus. Nogle af deltagere fra dengang spurgte hende, om hun ikke kunne tage det op igen. - Jeg kan se, der er et stort behov. Jeg ved, der går rigtig mange rundt især i produktionen, og jeg tror også der blandt funktionærerne er nogle, som kunne have brug for hjælp. Det er kanon, at Danfoss bakker op, siger tillidskvinden. Lajla Heldt gik til Danfoss med ideen om at genoptage kurserne og fik grønt lys. Hun spurgte flere ordblinde, om de havde lyst til at være med. Nogle sagde nej tak men altså ikke Kirsten. - Jeg tænkte med det samme, det skal jeg, og det har jeg ikke fortrudt.