Danfoss fortsætter med opkøb: Overtager børsnoteret amerikansk virksomhed

- Med den stærke nordamerikanske tilstedeværelse cementerer vi vores førende position på marine og off-highway, og nu også på motorvejsmarkederne, og det giver os mulighed for at forblive en relevant teknologipartner og betjene vores kunder, hvor de er, siger Kim Fausing.

- Vi har allerede i dag en meget bred portefølje af løsninger, der spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af klimaændringer og luftforurening. Med denne overtagelse, vores tredje inden for elektrificering, har vi tilføjet en veletableret nordamerikansk tilstedeværelse inden for elektrificering, som supplerer vores globale fodaftryk, siger Kim Fausing, koncernchef.

Udvikler og sælger løsninger, der anvendes for eksempel inden for køling, airconditioning, opvarmning, motorstyring og mobile maskiner. Mads Clausen begyndte Danfoss i 1933 på Nordals, og i dag er den en markedsførende aktør med over 28.000 ansatte og kunder i over 100 lande. Koncernen er ejet af grundlæggerens familie.

Været halvt år undervejs

I januar meddelte Danfoss, at den ville købe UQM, hvis aktionærerne takkede ja til aftalen, og den blev godkendt af de amerikanske myndigheder, hvilket altså nu er sket.

Ved den lejlighed oplyste UQM, at Danfoss erhvervede alle udestående aktier i firmaet for 1,71 dollar per aktie, hvilket var lidt mere end 50 procent højere end den daværende kursværdi. I alt en transaktion til cirka 100 millioner dollar eller små 700 millioner kroner.

UQM har mere end 50 års erfaring og hovedkontor i Longmont, Colorado, USA. UQM bliver femte virksomhed, som Danfoss har købt indenfor den seneste tid. Den blive en del af Danfoss Power Solutionssegmentet.

- Med erhvervelsen af UQM øger vi vores produktionskapaciteter, som vil supplere og styrke Danfoss 'nuværende markedsledende position inden for elektrificering af traditionelle tunge industrier og applikationer. Jeg er meget glad for at byde UQM-teamet velkommen til Danfoss og til vores forretning, siger Eric Alström, præsident for Danfoss Power Solutions.