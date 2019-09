Danfoss-formand kom med anekdoter til brors 70-årsdag

- Men det bruger vi kun, når vi skal drille ham lidt. For onkel Johan kørte altid så langsomt - ikke over 100, sagde han altid, supplerede Jørgen Mads Clausen til stor morskab for gæsterne.

- Men som mor sagde, så skal børn også have lov til at udfolde sig lidt, tilføjede Jørgen Mads Clausen.

Fortællingerne lagde heller ikke skjul på, at Peter Mads Clausen, elsker fart og på et tidspunkt blev stoppet af politiet på en p-plads nær Danfoss for at køre for hurtigt i en tunet gokart. Det udløste en bøde på 500 kroner.

Forinden havde han slået den humoristiske tone an, da han trak talen op fra inderlommen af sin jakke med ordene "Hov, det var da den jeg holdt for dronningen forleden". Jørgen Mads Clausen var en af de få inviterede til reception på kongeskibet Dannebrog forleden i forbindelse med regentens besøg i Flensborg.

Peter Mads Clausen, født 6. september 1949, er søn af fabrikant og ingeniør Mads Clausen og hustru Bitten Clausen.Danfoss-arvingen har igennem årene været medejer og investeret millioner af kroner i op imod 40 forskellige virksomheder, hvoraf han i dag har otte tilbage for eksempel Swipbox og Danish Clean Water - begge i Sønderborg. Peter Mads Clausen har siden 1999 været formand for Bitten & Mads Clausens Fond. Den blev grundlagt af Bitten Clausen i 1971 og fik overdraget 50 procent af aktiekapitalen fra Danfoss A/S. Fonden sidder i dag med værdier for næsten 28 milliarder kroner. Bitten & Mads Clausens Fond har investeret kæmpe summer i udviklingen af hjemegnen, især siden Peter Mads Clausen kom til roret. Han har i snart 50 år været gift med Anne-Dorthe Clausen. De lærte hinanden at kende, da han var 11 år og hun var 13. Parret bor i lejlighed på havnefronten i Sønderborg. Sammen har de børnene Mads-Peter Clausen og Christina Clausen. Peter Mads Clausen blev i maj i år tildelt ridderkorset af 1. grad. Desuden blev han på sin 70 års fødselsdag udnævnt til æresborger i Sønderborg, som den første efter kommunesammenlægningen i 2006.

BMW-hjulkapsler til kørestolen

Per Have - direktøren for Bitten & Mads Clausen Fond, som Peter Mads Clausen er formand for, havde også hjertelige ord til fødselaren - samt en lidt overraskende gave.

For Have fik ret hurtig en kommentar til sin Mercedes, da han var begyndt i stillingen med henvisning til, at BMW er det rette bilvalg. Herunder deres yndede slogan: "Dem der kører bil med stjerne bruger kun den halve hjerne".

- Så jeg har haft kontakt til BMW for at høre, om der er ekstraudstyr, du ikke har. Det er der så ikke, men i stedet har jeg bestilt et sæt hjulkapsler til din kørestol, sagde Per Have og havde fået lavet en fotomontage med fødselaren i fuld fart i sin elkørestol med BMW-logo på hjulene.