Danfoss-formand får stor kinesisk hæder

Fakta

I 1981 blev Jørgen Mads Clausen chef for teknik og forskning i Danfoss, som hans far, Mads Clausen, stiftede i 1933. De følgende år arbejdede han sig mod toppen. I 1990 blev han medlem af koncerndirektionen, fra 1991 direktør for mobilhydraulikdivisionen og fra 1996 til 2008 administrerende direktør.Jørgen Mads Clausen er ridder af 1. grad af Dannebrogordenen og blev i 2010 udnævnt til kammerherre. Han blev få dage før sin 70 års fødselsdag den 23. september udnævnt til kommandør af Dannebrog. Har også fået tildelt det tyske Verdienstkreuz 1. Klasse og Tianjin Haihe Friendship Award 2017.