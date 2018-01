Danfoss-fond skyder millioner i museum

Nordborg: Danfoss Museet på Nordals har fået en millionindsprøjtning, så museet til foråret kan genåbne i en opgraderet og digitaliseret udgave, hvor historien om Danmarks største industrivirksomhed gøres levende og nærværende med audiovisuelle og digitale virkemidler.

Danfoss Museet åbner den 23. marts, hvor Danfoss' grundlægger Mads Clausens motto "Kun den, der har arv i fortiden, har ballast ind i fremtiden" tager fysisk form.

Moderniseringen er gjort muligt med en million-donation fra Bitten & Mads Clausens Fond. Det præcise beløb er ikke offentliggjort, men ifølge fonden er der tale om stor million-donation.

- Vi har en stor veneration for at fastholde vores historie - og for at videreføre den. Historien er med til at visualisere Danfoss' DNA, den viser, hvordan vi tænker, vor CSR-politik, vor troværdighed og tyngde. For at have et sigtepunkt for fremtiden er det nødvendigt at vide, hvor man kommer fra, siger bestyrelsesformand i Bitten & Mads Clausens Fond Peter Mads Clausen i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Det historiske har stor værdi for os, og jeg er helt overbevist om, at Danfoss Museet er helt i min mors og min fars ånd. Vi har en fantastisk historie, den holder vi fast i, og den vil vi gerne vise frem.

Museet ligger i Mads Clausens fødehjem, hvor Mads Clausens interesse for teknik vakt til live i oldefaderens værksted. I spisestuen står bordet, hvor han fortalte familien om sine ideer. Og på loftet findes Mads Clausens oprindelige og til sin tidlige døds foretrukne kontor, hvor han testede den allerførste ekspansionsventil i en spand vand, mens det dryppede ned i forældrenes spisestue.

Mads Clausen fik skældud for det våde gulv, men ventilen var tæt, og den førte i 1933 til Danfoss. Resten er industrihistorie og kan opleves på museet.

Fra starten har virksomheden været begunstiget af dedikerede mennesker, der har set nødvendigheden i at bevare alt det, der tilsammen fortæller industrieventyret om Danfoss.

Ankeret for museet er Danfoss Historiske Arkiv, som rummer flere end 60.000 sort-hvid fotos, 100.000 negativer og 40.000 gamle billeder på glasplader. Dertil kommer digitale fotos, mere end 100.000 skriftlige kilder og fysiske genstande, herunder alle produkter fra Danfoss' historie.

Den første bevarer i Danfoss var Mads Clausen selv. I sin ungdom købte han et kamera, som han tog billeder med, som han solgte for 25 øre stykket. Såvel kamera som et af Mads Clausens billeder er bevaret på museet.