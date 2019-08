Danfoss-fond har appetit på flere investeringer

Bitten & Mads Clausens Fond er åben over for at bruge millioner af kroner på en udvidelse af Sønderborg Lufthavn. Der er også mere på vej på havnefronten.

Peter Mads Clausen har siden 1999 stået i spidsen for Danfoss-familiens pengetank med værdier for næsten 28 milliarder kroner. Bitten & Mads Clausens Fond har investeret kæmpe summer i udviklingen af hjemegnen, især siden Peter Mads Clausen kom til roret.

En strategiplan for lufthavnen i flere trin, der opererer med en investering fra privat side på 100 millioner kroner og en tredobling af passagermængden til 300.000 frem mod 2026, blev præsenteret sidste år. Kommunen har allerede afsat 75 millioner kroner over tre år til projektet.

Sønderborg: Nu får den ambitiøse strategi, at Danmarks bedste regionale lufthavn skal ligge ved Sønderborg, ny luft under vingerne. Bitten & Mads Clausens Fond er åben overfor at smide en stor pose penge i projektet, der berammet til næsten 350 millioner kroner i alt.

Halvfærdig på havnen

Sammen med PFA Pension står fonden den bag det nyopførte hotel Alsik til over 700 millioner kroner, ligesom den sammen med A. Enggaard lige nu investerer omkring 100 millioner kroner i opførelsen af 26 liebhaverboliger på havnefronten i Sønderborg, samt en udvidelse af Videnshuset samme sted er på vej.

- Havnen er slet ikke færdig endnu. Vel kun godt og vel halvfærdig. Det bliver en større opgave, som vi vil tage os af over de næste mange år. Vi vil selvfølgelig ikke bygge ud, for at det skal stå tomt. Vi bygger i den hastighed, som byen kan absorbere det, forklarer Peter Mads Clausen.

Sammen med Linak og Sønderborg Kommune står den også bag opførelsen af Ferieresort Nordals, der vil koste 1,3 milliarder kroner og have 200.000 gæster årligt. Det bliver fondens største projekt til dato med berammet indvielse i 2023.

- Ellers ligger der ikke de store planer fremover. Nu skal vi lige sluge det der resort. Det kommer til at blive en stor opgave for os. Det tager vel nok 2-3 år at bygge badelandet samtidig med, at vi bygger 500 huse og 200 sommerhuse og feriehytter. Det vil tage lidt kræfter, siger Peter Mads Clausen.