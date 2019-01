Danfoss-fabrik er blandt verdens smarteste

Danfoss' fabrik i kinesiske Wuqing er kommet med på World Economic Forum's liste over verdens fyrtårnsfabrikker. WEF identificerer en fyrtårnsfabrik som en fabrik, der ikke alene er god til at inkorporerer smarte teknologier, men som også er god til at vende investeringen til både operationel og økonomisk gevinst.

- Vi er meget stolte af resultatet - at være med på denne eksklusive liste. Det er et klart bevis på, at vores bestræbelse på at blive digitaliserede også har givet pote i forhold til produktivitet, kvalitetssikring og kundetilfredshed, siger Ruixing Zhang, driftschef i Wuqing i en pressemeddelelse.

World Economic Forum har udpeget de 16 fyrtårne ud fra et felt på mere end 1000 fabrikker. WEF er en schweizisk fond, der driver et diskussionsforum for udforskning af verdens økonomiske problemstillinger. Fondet er etableret i 1971 af tyskeren Klaus Schwab. Fondets årlige hovedmøde finder sted i Davos, Schweiz.