Nordals: Danfoss drøm om, at fremtidens supermarked skal lige på Nordals, er nu kommet et stort skridt tættere. Tirsdag aften sagde et enigt teknik- og miljøudvalg i Sønderborg Kommune ja til en ny lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør en etablering tæt ved hovedsædet.

- En godkendelse af lokalplanen er et vigtigt første skridt i vores ambitioner om at skabe et avanceret internationalt test- og demonstrationscenter for Danfoss teknologier ved vores hovedkontor, siger Torben Christensen, Senior Vice President i Danfoss.

På de cirka 1,5 hektar jord skal der være et supermarked på op til 1.200 kvadratmeter, som skal drives af en supermarkedskæde, der endnu ikke er offentliggjort. Det er planen, at dagligvarebutikken skal fungere som demonstrationsrum for køleteknikken.

- Det er et stort projekt, som giver Danfoss mulighed for at demonstrere og teste vores nyeste teknologier og deres formåen inden for globale megatrends som energieffektivitet, digitalisering og fødevarer, forklarer Torben Christensen.